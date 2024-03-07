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بالفديو..نائب:السوداني راعي الفساد
نائب يطالب السوداني بيان نتائج التحقيق في ملفات الفساد الكبيرة خاصة “سرقة القرن”
مصدر سياسي:ترشيح( التميمي) محافظا لديالى فجر خلافا جديداً بين أعضاء مجلس المحافظة
تركمان العراق:حل أزمة تشكيل حكومة كركوك بتقاسم السلطة
ائتلاف المالكي:توزيع المناصب في مجالس المحافظات وفقا للإتفاقات السياسية
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القانونية النيابية: إقرار موازنة 2024 بعد نهاية شهر نيسان المقبل
السوداني:أنا الوحيد الذي يقدم “استثناءات” من الضوابط لشركات الاستثمار المصرية
اليوم..سعر صرف الدولار = 152500ديناراً
وزير الإسكان:المستثمرين العراقيين يربحون أكثر من مليار دولار من أقل مشروع سكني في بغداد
العراق الرابع عربيا باحتياطي الذهب والثلاثون عالميا
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تقرير صحفي:مينديز ناقش مع لابورتا مصير بعض اللاعبين في النادي الكتالوني
الاولمبية العراقية تتعاقد مع خبير اسباني في إعداد خططها الاستراتيجية
المنتخب العراقي للشباب سيلتقي نظيره الاسترالي في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري
اللاعب (هالاند) سيغادر فريقه مانشستر سيتي
السعودية تطلق حملتها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034
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