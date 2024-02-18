نائب يطالب القضاء بالتحقيق مع رئيس الجمهورية عن كيفية استغلال منصبه لمصالح شخصية

نائب يطالب القضاء بالتحقيق مع رئيس الجمهورية عن كيفية استغلال منصبه لمصالح شخصية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة “حقوق” النيابية النائب سعود الساعدي، أمس السبت، رئيس جهاز الادعاء العام باتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص البناية التي تقيم فيها سفارة دولة الكويت ببغداد.وأشار الساعدي في وثيقة  إلى “الفيديو الذي نشره الإعلامي الدكتور حميد عبدالله والذي يدعي فيه الكشف عن استغلال رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد لمنزل أحد أزلام النظام البائد المدعو ( عبد حمود) وثم قيامه بتأجير هذا المنزل للسفارة ( الكويتية ) ببغداد بمبلغ 50000 $ خمسين ألف دولار شهريا “.وجاء في الوثيقة الموجه إلى رئيس الإدعاء العام: “يشكل هذا الموضوع ( صورة من صور استغلال المنصب معاقب عليها وفقا لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل )”.وأضاف “لايُعلم هل أن السفارة الكويتية تمتلك عقدا قانونيا رسميا للعقار الذي تشغله أم لا”.

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