نائب يطالب الكاظمي بتحرير الأبنية الحكومية المغتصبة من قبل الأحزاب الشيعية في النجف

نائب يطالب الكاظمي بتحرير الأبنية الحكومية المغتصبة من قبل الأحزاب الشيعية في النجف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو لجنة النزاهة النيابية هادي حسن السلامي، الاحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإزالة تجاوزات الأحزاب على البنايات الحكومية وتحويلها لمدارس ومراكز صحية.وقال السلامي في كتاب وجهه الى الكاظمي ، “استنادا لإحكام المادة (61/سابعا) من الدستور و المادة (15) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱8، تفضلكم باتخاذ الإجراءات الأصولية لإزالة تجاوزات الأحزاب على البنايات الحكومية والساحات التابعة الى حزب البعث في محافظة النجف وذلك للحاجة الماسة لها لإفتتاحها مدارس ومراكز صحية حكومية جديدة”.

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