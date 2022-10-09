نائب يطالب الكاظمي بتحرير الأبنية الحكومية المغتصبة من قبل الأحزاب الشيعية في النجف

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فرنسا:الإتفاقية التركية الليبية في مجال الطاقة خارج القانون الدولي للبحار
إتفاق بين أذربيجان وأرمينيا على ترسيم الحدود بينهما بمباركة أوروبية
استطلاع أمريكي..انخفاض شعبية بايدن إلى 36%
حاملة الطائرات “جيرالد آر فورد” الأمريكية تشارك في تدريبات الناتو
مجلس الاتحاد الروسي يصوت على ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا
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وزارة التخطيط تعلن عن خطة قصيرة الآمد لمعالجة الأزمة المالية
المالية النيابية:سنبحث مبررات طبع وإصدار فئة (20 الف دينار) مع محافظ البنك المركزي
أكثر من (7) ملايين برميل نفط صادرات العراق إلى أمريكا في الشهر الماضي
الطاقة النيابية:نعمل على تخفيض أجور جباية الكهرباء
المالية النيابية:المحاضرين والمشمولين بقرار 315 أصبحوا جزءاً من الموازنة التشغيلية
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الموسوي رئيسا لاتحاد الجودو العراقي
اللأعب مبابي يتقاضى أعلى دخل بين لاعبي كرة القدم في أوروبا
اعتماد 18 فريقاً في منافسات الدوري الممتاز للموسم 2023- 2024 من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم
الاتحاد الآسيوي للملاكمة يؤكد على قدرة العراق لاستضافة بطولة آسيا لفئة الأشبال
الاتحاد العراقي لكرة القدم يحدد موعد إنطلاق الدوري الممتاز
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