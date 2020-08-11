نائب يطالب الكاظمي بتعيين شخصية كفوءة شجاعة مهنية لأمانة العاصمة

نائب يطالب الكاظمي بتعيين شخصية كفوءة شجاعة مهنية لأمانة العاصمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق-  أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، الثلاثاء ، 11 آب، 2020، أن اختيار أمين العاصمة بغداد الجديد حصراً بيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعيداً عن التدخلات السياسية.وقال الركابي، في حديث صحفي، ان “حسم ملف منصب أمين العاصمة الجديد مرتبط برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ولا علاقة للكتل السياسية بذلك لا من قريب ولا من بعيد”.واضاف أن “الكاظمي مطالب باختيار الشخصية المناسبة، لأن منصب أمانة بغداد مهم جداً، من أجل تحسين واقع العاصمة، عبر اختيار شخصية قوية ومهنية وذو خبرة عالية”، مشددا على ضرورة أن “لا يسمح رئيس الوزراء للقوى السياسية بالتدخل لحسم هذا الملف والضغط عليه لترشيح شخصيات تابعة لها”.

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