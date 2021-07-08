نائب يطالب الكاظمي بحسم مرشحي وزارتي الصحة والكهرباء

نائب يطالب الكاظمي بحسم مرشحي وزارتي الصحة والكهرباء
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا مجلس النواب، اليوم الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للحضور الى المجلس.وقال النائب في البرلمان، علي البديري، في حديث صحفي، إن “من الضروري حضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى البرلمان لغرض الحديث عن ملفات مهمة، ابرزها اختيار وزيري الصحة والكهرباء التي ما زالتا تداران من الوكلاء رغم الحاجة لادارتهما اصالة لاهمية الملفين الصحي والكهربائي”.وأضاف، أن “رئيس الوزراء هو المسؤول المباشر على الحكومة، وبالتالي لدينا مشكلة هاتين الوزارتين”.وكان وزير الصحة حسن التميمي قد قدم استقالته من الوزارة عقب تداعيات حريق مستشفى ابن الخطيب، فيما قدم وزير الكهرباء استقالته بعد ان طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بإقالته بعد ان رشحه لتولي الوزارة .

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