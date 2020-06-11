نائب يطالب الكاظمي بيان أسباب عدم إحالة الفاسد رئيس الوقف الشيعي على التقاعد

نائب يطالب الكاظمي بيان أسباب عدم إحالة الفاسد رئيس الوقف الشيعي على التقاعد
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بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب النائب جمال المحمداوي  اليوم الخميس، رئيس الوزراء بيان اسباب عدم إقالة رئيس الوقف الشيعي علاء الموسوي بموجب الوثيقة المبينة أدناه… 

يذكر ان الموسوي هو الصديق المقرب لمحمد رضا السيستاني  وهومن اصول هندية وتحصيله الدراسي ابتدائية  يشغل منصب وزير ومضى في منصبه 4 سنوات  ولايستحق التقاعد بل الإعفاء.

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