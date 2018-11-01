نائب يطالب الوزراء الجدد بإثبات براءتهم من التهم الموجه إليهم
آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن كتلة “النهج” الوطني، التابعة لحزب الفضيلة، حسين العقابي الخميس (1 تشرين الثاني 2018)، البرلمان ورئيس الوزراء بتصحيح الأخطاء التي رافقت عملية التصويت على الوزراء واثبات براءتهم.وقال العقابي في بيان له: “مع تصاعد المطالبات الشعبية واتساعها بضرورة المبادرة لتصحيح الأخطاء التي رافقت عملية ترشيح الوزراء في جلسة البرلمان بتاريخ 24 تشرين الاول 2018، وتواتر المعلومات وبروز الوثائق الدالة على فقدان بعض الوزراء للشروط الدستورية والقانونية المطلوبة في الوزير نؤكد على أهمية تجاوب البرلمان ورئيس الوزراء بخطوات عملية ومتابعة جادة للتنسيق مع الجهات والدوائر الرسمية المعنية بالتحقق من توافر تلك الشروط واثبات براءة بعض الوزراء مما أتهموا بِه، خصوصاً وان رئيس الوزراء ذكر في جلسة منح الثقة بأنه سيقدّم لاحقاً شهادات براءة مرشحي وزارته”.وأضاف، أن “أي إهمال وعدم التجاوب مع هذا المطلب الشعبي الواسع يستدعي مبادرة اعضاء البرلمان الى سحب الثقة ممن ثبتت هذه التهم في حقهم لنتدارك الخلل ونعالج الخطأ بأسرع وقت ممكن، وبخلافه فأن ثقة الرأي العام ستتعرض للاهتزاز بمجمل عملية تشكيل الحكومة والعملية السياسية”.