نائب يطالب بأصدار مذكر قبض بحق سلمان الجميلي

نائب يطالب بأصدار مذكر قبض بحق سلمان الجميلي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي، الأحد، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإيقاف اللجنة الاقتصادية داخل مجلس الوزراء كونها تسهم في انتشار الفساد، فيما دعا إلى اصدار مذكرة قبض بحق وزير التخطيط السابق سلمان الجميلي.وقال الصيادي في تصريح  صحفي ، إن “اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تعمل على إعطاء استثناءات لعقود استثمارية وهذه كارثة تسهم في انتشار منابع الفساد”، داعيا رئيس الوزراء إلى ضرورة ايقافها.ودعا الصيادي القضاء إلى “إصدار مذكرة قبض بحق رئيس اللجنة الاقتصادية برئاسة وزير التخطيط السابق سلمان الجميلي”، مشيرا إلى أن “اللجنة الاقتصادية أعطت عقد صفقة المتسيوبوشي وبيك آب خلافا للضوابط والتعليمات”. 

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