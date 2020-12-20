نائب يطالب بإبعاد الفاسدين المشمولين بالعفو من مناصب الدرجات الخاصة

نائب يطالب بإبعاد الفاسدين المشمولين بالعفو من مناصب الدرجات الخاصة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب عضو اللجنة المالية النيابية احمد مظهر الجبوري، الاحد، رئيس الوزراء باستبعاد اي شخص مشمول بالعفو العام بالدرجات الخاصة .وقال الجبوري، في بيان، انه “من الضروري تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بناء على طلبنا المقدم بعدم تعيين اي مرشح لتسلم احدى الوظائف العليا مدير عام صعودا في حل ثبوت ارتكابه جرائم منصوص عليها بقرارات سابقة بحكم قضائي بات وحتى وان شمل بالعفو العام او الخاص لما له من خطوة مهمة لبناء دولة رصينة”.واضاف، انه “من اجل المحافظة على هيبة الدولة وبناء مؤسسات رصينة يجب عدم اعطاء فرصة لمن ارتكب جرما مهما كان ان يتبوأ منصبا رفيعا ضمن الدرجات الخاصة”.واضاف الجبوري ان “بناء المؤسسات وفق القانون والدستور تعطي لها القدرة على محاسبة الفاسدين مهما كانوا من اجل بناء دولة اساسها العدل والمساواة واعطاء كل صاحب حق حقه وعدم اتاحة المجال لاي فاسد او مجرم ان يعتلي الى المناصب الخاصة”.

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