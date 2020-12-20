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الكاظمي يؤكد على حرص العراق في تعزيز علاقاته مع الكويت
تحالف القوى:ورقة الكاظمي “البيضاء”ستسبب بعزوف كبير عن المشاركة في الانتخابات القادمة
نائب:تصريحات وزير المالية أغضبت الشارع العراقي والقوى السياسية
نائب يطالب بإبعاد الفاسدين المشمولين بالعفو من مناصب الدرجات الخاصة
الهنداوي:رسوم تسجيل الأحزاب 25 مليون دينار تذهب إلى ” جهات أخرى”!!
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نائب:تصريحات وزير المالية أغضبت الشارع العراقي والقوى السياسية
نائب:لن نمرر موازنة 2021 وفيها استقطاعات لرواتب الموظفين
المالية النيابية تقدم بعض المقترحات لتقليل نسبة العجز في موازنة 2021
نائب:المواطن أول المتضررين برفع سعر صرف الدولار
مراقبة البرنامج الحكومي النيابية:حكومة الكاظمي متلئكة وخالفت الدستور والقانون
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متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
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فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
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