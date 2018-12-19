نائب يطالب بإدراج ملف سبايكر على جدول أعمال البرلمان
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بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن تحالف سائرون علي غاوي، الأربعاء رئاسة مجلس النواب بإدراج قضية سبايكر على جدول أعمال الجلسات القادمة، فيما هدد باللجوء الى الرأي العام لـ”فضح” من يحاول تسويف الملف.وقال غاوي في تصريح صحفي له اليوم، إن “نواب تحالف سائرون طالبوا في وقت سابق بفتح ملف سبايكر والكشف عن المتسببين بالأسماء بدون مجاملات سياسية”، مؤكدا “رفض التحالف لأي تسويف يخص هذا الملف”.وأضاف، أن “الطلب الذي قدم الى رئاسة المجلس يتضمن عقد جلسة خاصة لمناقشة ملف سبايكر داخل قبة مجلس النواب للوقوف على المتسببين” .وتابع أنه “في حال تم تسويف الملف وعدم درجه على جدول أعمال المجلس لأخيار أمامنا سوى اللجوء إلى الرأي العام لكشف من هي الجهات التي تحاول طمس الحقائق”.