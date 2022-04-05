نائب يطالب بإعدام تجار المخدرات

نائب يطالب بإعدام تجار المخدرات
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  طالبت عضو مجلس النواب النائب انتصار الموسوي، اليوم الثلاثاء، باعادة النظر بالعقوبات المفروضة على تجار المخدرات.وقالت الموسوي في حديث صحفي، إن “وضع المخدرات في العراق مثير للقلق وخاصة البصرة”، مؤكدة أن “هناك تواصل مع الاجهزة الامنية حيال هذا الملف الخطير الذي يهدد الامن والاستقرار ويمثل افة تستهدف الشباب بشكل مباشر”.وأضافت، أن “الوضع في البصرة حيال ملف المخدرات مثير للقلق خاصة وانها تضم العديد من المعابر الحدودية التي يحاول البعض من خلالها تهريب مواد فاسدة ومخدرات”، مشددا على “ضرورة اعادة النظر بالعقوبات المفروضة على تجار المخدرات وأن تصل الى الاعدام ليكون هناك رادع في مواجهة افة تهدد المجتمع وتنال من شبابنا”.وأشارت الى “ضرورة سن قوانين تسهم في تعزيز وتقوية وضع المعابر وتحد من التهريب من خلال اتخاذ عقوبات رادعة”.وتعاني اغلب المحافظات العراقية من تفاقم ملف المخدرات في السنوات الاخيرة رغم جهود القوات الامنية للحد منها.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *