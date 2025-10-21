نائب يطالب بإعلان حالة الطوارئ المائية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب يوسف الكلابي، مجلس الوزراء، بإعلان حالة الطوارئ المائية في البلاد، بسبب ازمة الجفاف، على ان يتضمن إعلان هذه الحالة خطة لإنقاذ واقع المياه في العراق.

وجاء في كتاب صدر عن الكلابي، وموجه لوزير الموارد المائية، أنه “حرصا من اللجنة المالية النيابية، لتدارك المخاطر التي تتعلق بازمة القحط المائي ومدى تأثيرها على كل جوانب الحياة ومنها مياه الشرب وطبقة الفلاحين خلال السنوات القادمة، وبناء على مخرجات الاجتماعات المشتركة بين اللجنة المالية ولجنة الزراعة والمياه والاهوار التي عقدت في مقر اللجنة المالية بحضوركم وحضور عدد من المسؤولين من الوزارات المعنية لمناقشة تداعيات أزمة شحة المياه على البلد”.

وتابع “بالأخص شريحة الفلاحين الذين يمثلون أكثر من (40%) من القوى العاملة في البلد، لذا نرى ضرورة عرض إعلان حالة الطوارىء مائية في البلاد، في اجتماع مجلس الوزراء، ويتضمن وضع خطة متعدة الجوانب منها الخطة الدبلوماسية والمسؤولة عنها وزارة الخارجية الخطة الصحية، والمسؤولة عنها وزارتي الصحة والبيئة”.

واكمل “وخطة خاصة لوزارة البلديات العامة لمعالجة إيقاف رمي المياه الثقيلة الى نهري دجلة والفرات وانشاء مشاريع لارسالها الى المصب العام، فضلا عن وضع خطة مالية لدعم وزارتي الموارد المائية والزراعة، كذلك وضع مبالغ تعويضات للفلاحين في المحافظات الوسطى والجنوبية لتفادي مخاطر واشكاليات منعهم من الزراعة للموسم الحالي والقادم، فضلا عن توفير صهاريج للمياه الصالحة للشرب لايصالها للمناطق المحرومة، لتفادي الهجرة العكسية للمدن”.