نائب يطالب بإقالة حكومة عبد المهدي لتحديد الكتلة الأكبر

نائب يطالب بإقالة حكومة عبد المهدي لتحديد الكتلة الأكبر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب النائب في البرلمان أحمد الجبوري، الأحد، بتحديد الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، وإقالة الحكومة الحالية، برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وقال الجبوري في تغريدة في صفحته الشخصية على تويتر ، أنه “لمصلحة العراق وشعبه، يجب تحديد الكتلة الاكبر والطلب من رئيس الجمهورية اقالة الحكومة التي فشلت في اختيار واكمال وزرائها”.وأضاف أنه “يجب تكليف المرشح الجديد للكتلة الاكبر بتأليف الحكومة والمجيء برئيس وزراء ووزراء اقوياء بعيداً عن بدعة التكنوقراط”، مشيرا الى أنه “يجب على من يزهد بالحكومة أن يذهب للمعارضة وسنّنحني له احتراماً”.

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