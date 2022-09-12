نائب يطالب بإلقاء القبض على (الكربلائي) ومنعه من السفر
آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس تحالف السيادة في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، اليوم الاثنين، الى اصدار مذكرة قبض ومنع من إقامة المجالس الحسينية على المدعو باسم الكربلائي لإساءته للرموز الدينية وتهجمه على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.وقال الدهلكي في بيان صحفي لمكتبه الإعلامي، إن “جهاز الأمن الوطني اعلن امس الاحد القبض على شخص نشر مقطعا مسيئا على منصات التواصل الاجتماعي يتطاول فيه على الرموز الدينية وائمة اهل البيت وهو اجراء نثني عليه وندعمه لإسكات الافواه الطائفية التي كانت سببا في خلق الفوضى وتمزيق النسيج المجتمعي”، مبينا ان “هذا الاجراء ينبغي ان لا يكون انتقائيا بل يجب تعميمه على جميع الأصوات النشاز وابواق الشر ومن بينهم المدعو باسم الكربلائي الذي تطاول على اسياده صحابة رسول الله”.وأضاف الدهلكي، ان “الصمت على هكذا أصوات سيعطي المبرر لأصوات طائفية مسمومة أخرى ان ترتفع وستكون الأرضية لإعادة النفس الطائفي وحينها لن يكون من حق القضاء او الأجهزة الأمنية او حتى القوى السياسية والبرلمانية حينها التدخل لانهم السبب في السماح لهكذا بدع ان تنتشر وتأخذ حيزها في مجتمعنا”.وطالب الدهلكي، “الزعامات الدينية والسياسية من الاخوة الشيعة الى “قول كلمتهم وعدم تجاهل هذه الإساءة الواضحة لصحابة رسول الله لان هذا الصمت سيخلق فجوة واضحة بين المكونات وتكون بداية لنار قد تحرق الأخضر بسعر اليابس لا سامح الله”.وفي السياق، اصدرت رابطة ائمة وخطباء الاعظمية، اليوم الاثنين، بيانا بشأن “اساءة” الرادود المعروف باسم الكربلائي للصحابة في احدى قصائده.وقالت الرابطة في بيان ، إنها ” تعد الإساءة الى رموز الامة من مظاهر الغلو والتطرف التي لا تختلف عن الجرائم التي ارتكبها متطرفو داعش ، و من جملتها الإساءة التي صدرت من باسم الكربلائي بحق سادة الأمة صحابة رسول الله ” صلى الله عليه وسلم “.وتابعت، أنه “على المرجعيات والمؤسسات الشرعية في العالم العربي والإسلامي ان تتخذ موقفا واضحا من هذه الإساءة “، معلنة تأييدها “لما صدر من لجنة الأوقاف النيابية التي دعت لمحاسبة باسم الكربلائي و لجم لسان كل من يحاول الإساءة الى رموز ديننا وأمتنا “.ودعت الرابطة الأئمة والخطباء الى “تخصيص خطبة الجمعة القادمة لبيان مكانة الصحابة و نصرتهم “.ويوم امس شجبت لجنة الأوقاف والعشائر في مجلس النواب العراقي، عبارة ذكرها الرادود المعروف باسم الكربلائي في أحد مجالس العزاء الحسينية، مطالبة ديوان الوقف الشيعي بالتدخل.