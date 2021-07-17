نائب يطالب بإيقاف إعادة الأسر العراقية من مخيم الهول السوري إلى الموصل

نائب يطالب بإيقاف إعادة الأسر العراقية من مخيم الهول السوري إلى الموصل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني، السبت، إلى إيقاف عملية إعادة عوائل داعش الإرهابي من مخيم الهول السوري إلى مدينة الموصل.وقال دوبرداني في حديث صحفي، إنه “مانزال ندفع آثارة عودة الوجبة الأولى التي كان القيام بها أمراً غير مرحب به من أهالي نينوى ومن جميع القوى السياسية”.وأضاف أنه “دخلنا في المرحلة الخطيرة وهي الاستعداد لإجراء الانتخابات التي لم يتق عليها سوى بضعة أشهر وبالتالي إعادة عوائل داعش في هذه المرحلة تعتبر ضربة موجعة للوضع الأمني وستسبب انتكاسة كبيرة، ونطالب بإلغاء قرار عودتهم بشكل مطلق”.

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