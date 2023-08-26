نائب يطالب باستخدام الورقة الاقتصادية ضد تركيا وإيران

نائب يطالب باستخدام الورقة الاقتصادية ضد تركيا وإيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت عضو لجنة الزراعة النيابية، زينب الموسوي،السبت، إن “زيارة وزير الخارجية التركية الى العاصمة بغداد مهمة”، مؤكدة “ضرورة استغلال الحكومة العراقية لهذه زيارة من أجل زيادة الاطلاقات المائية نحو العراق”.وأضافت، أن “الجفاف بالبلد وصل لمراحل متطورة جداً”، لافتة الى أن “هناك شحة كبيرة وتدهور الكثير من البحيرات اخرها بحيرة حمرين إضافة إلى هجرة الفلاحين من الريف نحو المدن بسبب قطع المياه من قبل إيران وتخفيضه من قبل تركيا “.وطالبت عضو لجنة النفط النيابية، الحكومة العراقية، بـ”ضرورة الضغط بالأوراق الاقتصادية والتجارية على  طهران وانقرة لتقاسم الحصص المائية وفق مقررات الأمم المتحدة بهذا الشأن”.

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