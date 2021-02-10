نائب يطالب بالإسراع في إنجاز قانون المحكمة الاتحادية

نائب يطالب بالإسراع في إنجاز قانون المحكمة الاتحادية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف،  الأربعاء، بضرورة الإسراع في إنجاز قانون المحكمة الاتحادية، فيما حددت مسارين “لا ثالث لهما” لانهاء المشكلة.وقالت نصيف في تصريح صحفي، إن “الدستور العراقي كلف المحكمة الاتحادية حصرا بالمصادقة على نتائج الانتخابات وهي من تعطي الشرعية لأعضاء مجلس النواب”.وأضافت أن “هناك مسارين أساسيين لا ثالث لهما اما التعجيل والإسراع في تشريع المحكمة الاتحادية ، وأما تعديل الأمر ٣٠ لسنة ٢٠٠٥”.وأشارت نصيف إلى أن “أسباب الإسراع في تشريع المحكمة الاتحادية تأتي لآمرين الأول يتعلق بنقصان أعضاء المحكمة الاتحادية والأمر الثاني المصادقة على نتائج الانتخابات”.وكان عضو اللجنة القانونية النيابية صائب خدر أوضح في تصريح سابق، آخر مستجدات تمرير قانون المحكمة الاتحادية العليا ، كاشفا عن وجود توجه سياسي بتمرير المحكمة الاتحادية، مؤكدا أن الأغلبية مع تمرير الأمر ٣٠ لسنة ٢٠٠٥. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *