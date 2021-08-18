نائب يطالب بالتحقيق في وفاة مدير عام تحت تعذيب لجنة أبو رغيف

نائب يطالب بالتحقيق في وفاة مدير عام تحت تعذيب لجنة أبو رغيف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، الاربعاء، ان ما حصل مع مدير عام شركة تجارة المواد الغذائية التابعة لوازرة التجارة، قاسم حمود يذكرنا بممارسات النظام المقبور، لافتا ان الشهيد قاسم حمود كان يتعرض للابتزاز والضغوط في فترة اعتقاله للتوقيع على بعض العقود.وقال سالم في مؤتمر صحفي عقده، اليوم في مجلس النواب، ان “الشهيد قاسم حمود كان يتعرض للضغوط للتوقيع على عقود وهمية وتعرض منزله للهجوم بعبوة”، مبينا ان “الشهيد تعرض للتعذيب واصبح جثة هامدة لينقل بعدها للمستشفى بدعوى اصابته بكورونا”.واضاف ان “الشهيد قاسم حمود تعرض خلال فترة اعتقاله للتعذيب صعقا بالكهرباء”، مضيفا ان “عائلة الشهيد قاسم حمود تعرضت للسرقة اثناء فترة اعتقاله من قبل لجنة ابو رغيف”.وتابع ان “قبيلة ال ازيرج لن تسامح بما جرى لابنها وما تعرض له من تعذيب”، مشيرا إلى ان “الشهيد قاسم حمود تم تصفيته ونطالب القضاء التحقيق للكشف عن ملابسات اغتياله”.وأكد النائب حسن سالم ان “قبيلة ال ازيرج ستلاحق المتورطين بتصفية الشهيد قاسم حمود، ولن تسكت عن هذه الجريمة”. 

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