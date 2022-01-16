نائب يطالب بالكشف عن مصادر الثراء الفاحش للحلبوسي

نائب يطالب بالكشف عن مصادر الثراء الفاحش للحلبوسي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس كتلة بدر النيابية مهدي الامرلي ، الاحد، أن جلسة البرلمان الثانية سيتم خلالها حسم  الذمم المالية لجميع النواب داخل قبة البرلمان.وقال الامرلي في تصريح صحفي، إن “جلسة البرلمان القادمة سنطالب خلالها بكشف الذمم المالية للجميع، ابتداءً من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي” مشيراً الى أن “الجميع مطالب بكشف الذمة المالية ولا يستثنى احد”.وأضاف أن “بعد الثراء الفاحش والمستوى المعيشي المرتفع لبعض النواب خاصة محمد الحلبوسي، قررنا أن تكون الجلسة الثانية للبرلمان هي حسم ملف الذمم المالية”.ولفت الى “ضرورة الكشف عن الذمم المالية لجميع النواب وخصوصاً محمد الحلبوسي وتفعيل قانون من أين لك هذا”.وكان النائب عن دولة القانون ثائر مخيف قد ذكر في تصريح سابق ، “الجميع يعلم أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي جاء الى المجلس من عائلة بسيطة، والثراء الفاحش الذي يملكه اليوم يجب أن يتم الكشف عنه ليكون انطلاقة تفعيل قانون “من اين لك هذا”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *