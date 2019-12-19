نائب يطالب بايقاف العمل بقانون التقاعد الجديد بسبب تسريح الكفاءات

نائب يطالب بايقاف العمل بقانون التقاعد الجديد بسبب تسريح الكفاءات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر عضو مجلس النواب أحمد الجبوري، الخميس، من أن تطبيق قانون التقاعد الموحد الذي اقره البرلمان مؤخرا سيدخل الدولة في فراغ اداري وعلمي، داعيا الى إيقافه والطعن به.وقال الجبوري في تغريدة على صفحته بتويتر ، إن “التعديل الذي اجري مؤخراً علئ قانون التقاعد من اجل توفير وظائف سيطال ربع مليون موظف”.وأضاف أن “تطبيق القانون بشكل فوري سيدخل الدولة في فراغ اداري وعلمي لتسريح كفاءات العراق من اساتذه وأطباء وضباط متدرجين إكفاء”، مطالبا بـ”ايقاف هذا القانون والطعن به لمصلحة الدولة”.وكان عضو مجلس النواب عبد الرحيم الشمري كشف في تصريح سابق ، أن قانون التقاعد مؤخرا سيطال اكثر من ٤٧٠٠  جامعي بدرجة استاذ بروفسور واستاذ مساعد، معتبرا أن قانون التقاعد فيه اجحاف وظلم كبير بحق تلك الشريحة. 

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