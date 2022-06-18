نائب يطالب بتحويل النظام إلى رئاسي وإلغاء الدستور

نائب يطالب بتحويل النظام إلى رئاسي وإلغاء الدستور
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف  النائب المستقل محمد الخزعلي، السبت، عن تقديمه مقترحا  من اجل تحويل نظام السياسي لرئاسي وإلغاء العمل بالدستور.وقال الخزعلي في حديث صحفي، ان “النظام السياسي بصورته الحالية وصل لمرحلة لا يمكن المضي به ، ولايمكن الخروج من هذه الازمة واصلاح هذا النظام الا بحلول معينة”.واضاف ” الحل يكمن في إجراء تعديلات دستورية وتحويل نوع نظام الحكم، ومن ثم يقوم مجلس النواب بحل نفسه وتجرى لاحقا انتخابات نيابية ورئاسية بوقت واحد”.وتابع الخزعلي اننا ” سنطرح هذه الحلول على أعضاء مجلس النواب وسنعمل على المضي به”.

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