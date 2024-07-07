نائب يطالب بجلسة استثنائية “لمناقشة” الاحتلال التركي لشمال العراق

نائب يطالب بجلسة استثنائية “لمناقشة” الاحتلال التركي لشمال العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن كتلة الصادقون النيابية رفيق هاشم الصالحي ، اليوم الأحد ، بعقد جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة التواجد العسكري التركي شمالي العراق.وقال الصالحي في حديث صحفي، ان “الخروقات التركية للسيادة الوطنية هي للضغط على العراق لتحقيق بعض المصالح التركية”.وأضاف أن “القوات التركية ومازالت تقوم باختراق حدود العراق وتضرب أهداف مدنية عراقية في محافظة دهوك “. وأشار إلى أن ” استمرار التوغل التركي في الأراضي العراقية يعد انتهاكا على سيادة البلاد”.

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