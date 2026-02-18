نائب يطالب بعقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو مجلس النواب محمود الشمري، الأربعاء، قادة الإطار التنسيقي بالتوجيه لعقد جلسة نيابية استثنائية لحسم ملف رئاسة الجمهورية، مشدداً على ضرورة المضي في الانتخاب بعيداً عن “رهانات” التوافقات السياسية المعطلة.وقال الشمري في تصريح  صحفي، إن “استمرار تأخير انتخاب رئيس الجمهورية تسبب بتعطيل كامل لمؤسسات الدولة، وبدأت آثاره السلبية تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي ومعيشة المواطنين”، مبيناً أن “الأزمة سياسية بامتياز ولا بد من حلها بقرار وطني شجاع”.وأضاف أن “المرحلة الراهنة لا تتحمل مزيداً من الانتظار لما ستؤول إليه حوارات الحزبين الكرديين”، لافتاً إلى أن “المسؤولية تقع على عاتق القوى السياسية كافة للمضي باستكمال الاستحقاقات الدستورية وإنهاء حالة الشلل التي تضرب مفاصل الحكومة”.وأشار الشمري إلى أن “تجاوز التوقيتات الدستورية بات يشكل خطراً على النظام السياسي، ما يتطلب عقد الجلسة الاستثنائية بشكل عاجل لوضع حد لهذا الانسداد”.

