نائب يطالب بعقد جلسة طارئة بشان تورط قضاة بسرقة القرن وسرقة (18) مليار دولار من قبل شركة السكك

بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت النائب عن الإطار التنسيقي، ابتسام الهلالي، اليوم، رئاسة البرلمان العراقي، بعقد جلسة طارئة اليوم الخميس، للوقوف على حقائق جديدة تحدث بها رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون بشأن سرقة القرن وملفات فساد أخرى.

وقالت الهلالي، في حديث صحفي، إن “بعد حديث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون في مؤتمر صحفي بشأن ملفات الفساد، أصبح الزاما على مجلس النواب عقد جلسة طارئه لمناقشة ما تحدث عنه حنون عبر وسائل الإعلام”.

وأضافت أن “على رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي عقد جلسة طارئه اليوم الخميس واستضافة القاضي حيدر حنون لمعرفة ما يحدث خلف الكواليس، لأن من المتوقع أن تكون هناك ضغوط كبيرة تمارس على هيئة النزاهة لإغلاق قضية نور زهير وصفقة القرن”.

وأشارت الهلالي، إلى أن “رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون مطالب بالحضور إلى مجلس النواب وكشف كواليس الأحداث ومحاسبة جميع من تلطخت أيديهم بسرقة أموال الشعب العراقي، مهما كان موقعه ومنصبة في الحكومة والدولة العراقية”.

وكان حنون، قد عبّر عن استيائه الشديد خلال مؤتمر صحفي عقده في اربيل، أمس الأربعاء، خصص للكشف عن خفايا “سرقة القرن” التي هزّت الأوساط السياسية في البلاد .