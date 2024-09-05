آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
حزب بارزاني يتهم أحزاب الإقليم باستغلال أزمة الرواتب لتسقيطه انتخابيا
البنك المركزي يعلن عن إنهاء العمل بالمنصة الإلكترونية للحوالات الخارجية من الدولار
اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
القوات البرية:مقتل ضابطين كبيرين من الاستخبارات بانفجار عبوة ناسفة في كركوك
البارزاني:العراق يعاني من إدارات فاشلة جعلت المواطن يعيش في أسوأ حالاته
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
حزب بارزاني يتهم أحزاب الإقليم باستغلال أزمة الرواتب لتسقيطه انتخابيا
البنك المركزي يعلن عن إنهاء العمل بالمنصة الإلكترونية للحوالات الخارجية من الدولار
اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
البارزاني:العراق يعاني من إدارات فاشلة جعلت المواطن يعيش في أسوأ حالاته
وزارة النفط:ارتفاع معدلات استثمار الغاز إلى 70%
-
- رياضية
- تحقيقات
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
نائب يطالب بعقد جلسة طارئة بشان تورط قضاة بسرقة القرن وسرقة (18) مليار دولار من قبل شركة السكك
كشف المستور..النزاهة:ملفات سرقة القرن “اختفت” في مكتب رئيس المحكمة الجنائية
بدعم من السوداني..الصادرات الإيرانية للعراق تجاوزت (10) مليارات دولار سنوياً
نائب:رئاسة البرلمان تمنع استجواب الفاسدين
نائب إطاري يدعو إلى زواج البنت بعمر (14) سنة وكأن العراق خلا من كل مشاكله !
-
- اذاعة INN