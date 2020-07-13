نائب يطالب بعقد جلسة طارئة لمحاسبة الكاظمي

نائب يطالب بعقد جلسة طارئة لمحاسبة الكاظمي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، الاثنين، بعقد جلسة نيابية طارئة لمحاسبة رئيس الوزراء على منهاجه الحكومي.وقال الخالدي في حديث صحفي، إن “منح الكتل السياسية 100 يوم كتقييم لواقع وعمل حكومة مصطفى الكاظمي لا يمنعنا من المطالبة الجدية والعاجلة بمحاسبته على الاخطاء التي رافقت ادارته لرئاسة الحكومة”.وأضاف، أن “محاسبة رئيس الوزراء يجب أن تتم باقرب وقت حتى لا تسوف الامور مثل الرؤساء الباقين ويجب ان يكون الموعد محدد مثل بقية دول العالم”.

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