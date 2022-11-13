نائب يطالب بقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران لإصرارها على قطع المياه عن العراق

نائب يطالب بقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران لإصرارها على قطع المياه عن العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الإطار التنسيقي محمد الشمري ، الأحد ، أن المقاطعة الاقتصادية مع إيران تعتبر اقوى ورقة ضغط يمكن استخدامها ضد طهران بسبب تدخلها بالشأن الداخلي وإصرارها على قطع المياه عن العراق . وقال الشمري في تصريح صحفي ، إن “ورقة الضغط الاقتصادية هي أقوى ورقة من الممكن أن تستخدمها الحكومة للضغط على إيران الإرهاب بهدف إيقاف تدخلها وفتح الروافد تجاه العراق”. وأضاف أن “حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران يصل نحو 20 مليار دولار سنويا”، مشيرا إلى أن “المقاطعة الاقتصادية ستضر بالاقتصاد الإيراني ردا على خرقها للأمن القومي العراقي”. وشدد الشمري على “ضرورة أهمية تحرك الحكومة لاستخدام الورقة الاقتصادية ضد إيران .

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