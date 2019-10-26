نائب يطالب بموقع بديل لإنعقاد جلسات البرلمان خوفا من المتظاهرين

نائب يطالب بموقع بديل لإنعقاد جلسات البرلمان خوفا من المتظاهرين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , السبت , رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى ايجاد موقع بديل لعقد جلسة البرلمان لضمان سلامة النواب وضمان اكتمال النصاب القانوني للجلسة وذلك لورود معلومات بتواجد مندسين داخل المنطقة الخضراء لاستهداف النواب.وقالت نصيف في تصريح ، إن “عقد جلسة البرلمان اليوم مرهونة بضمان سلامة النواب لان معلومات وردت الينا بوجود مجموعات مندسة تتواجد في المنطقة الخضراء تروم باستهداف النواب”.ودعت نصيف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى “ايجاد موقع بديل لعقد جلسة البرلمان وذلك لضمان سلامة النواب وضمان اكتمال النصاب القانوني للجلسة”.وكان مجلس النواب اعلن، امس الجمعة، عن عقد جلسة خاصة اليوم السبت لمناقشة مطالب المتظاهرين وبحث كيفية الاستجابة لها وتنفيذها في ظل هروب اكثر من 80 نائبا خارج العراق.

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