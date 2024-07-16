نائب يطالب بوضع حد لإيقاف التوسعات الكويتية في المنطقة الاقتصادية للعراق

نائب يطالب بوضع حد لإيقاف التوسعات الكويتية في المنطقة الاقتصادية للعراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت النائب زهرة البجاري، الثلاثاء، الى موقف حكومي لايقاف التوسعات الكويتية في المنطقة الاقتصادية للعراق.وقالت البجاري في حديث  صحفي،ان” قرار المحكمة الاتحادية حول عدم قانونية اتفاقية خور عبدالله واضح في بنوده الا ان الجهات الحكومية لم تتخذ اي اجراءات من ناحية تطبيق مضامينه وابعاده”.واضافت،ان” الكويت اعلن يوم امس بان حقل النوخذه جاهز للاستثمار وهو يقع داخل المياه الاقليمية العراقية وهذا امر يمثل تعدي على السيادة العراقية لافتة الى ان الحقل تمت مصادرة اثر قرار اميري في 2014 دون اي اصداء من قبل وزارة الخارجية العراقية”.ودعت الحكومة ووزارة الخارجية والنقل الى اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها إيقاف التوسعات الكويتية في المنطقة الاقتصادية العراقية وضمان حقوقه في الحقول النفطية والغازية ضمن مياه الاقليمية”.يذكر ان الكويت اعلنت يوم امس طرح حقل النوخذة للاستثمار بعد نصب ابراج من قبل الشركات لغرض الانتاج رغم أنه يقع ضمن مياه العراق الاقليمية”.

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