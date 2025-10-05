نائب يطالب حكومة الإقليم الالتزام بالدستور والاتفاقات المبرمة مع بغداد

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الاطاري باسم نغيمش، الأحد، أن استمرار إقليم كردستان بالحصول على مستحقاته مرهون بالتزام حكومة الإقليم بتنفيذ الواجبات والاتفاقات المبرمة بين بغداد وأربيل، وفقًا للدستور والقانون.وقال نغيمش في تصريح صحفي، إن “حكومة إقليم كردستان لديها استحقاقات، وعليها واجبات كثيرة يجب أن تلتزم بها، من خلال تصدير النفط لضمان استلام مستحقاتها”.وأضاف أن “إقليم كردستان، وعلى الرغم من الاتفاقات الكبيرة التي تُعقد بين بغداد وأربيل، إلا أن حكومة الإقليم غالبًا ما تتراجع في التزاماتها وتُخلّ بهذه الاتفاقات، ما يُعيد الأمور إلى نقطة البداية”.وبيّن أن “حكومة إقليم كردستان مطالبة بالالتزام بالدستور والقانون والاتفاقات المبرمة بينها وبين بغداد، من أجل ضمان استمرار تصدير النفط بكل شفافية، والحصول على مستحقاتها مقابل تنفيذ ما عليها من واجبات”.

