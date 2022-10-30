نائب يطالب حكومة السوداني بإرسال مشروع قانون الموازنة

نائب يطالب حكومة السوداني بإرسال مشروع قانون الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن الإطار التنسيقي عبد الامير المياحي، اليوم الأحد، حكومة محمد شياع السوداني، للاسراع بارسال قانون الموازنة للعام المقبل، فيما بيّن أن المواطن عانى الكثير بسبب “فشل” الحكومة السابقة بارسال الموازنة.وقال المياحي في حديث صحفي، ان “الموازنة المقبلة يجب ان تكون موازنة خدمات على غرار شعار الحكومة التي ندعم خطواتها ونعتقدها أنها ستصلح ما افسدته حكومة الكاظمي”.واشار الى ان “الموازنة يجب ان تتضمن خطط الاعتماد على مصادر الدخل المختلفة وليس على النفط فقط”. واكد المياحي ان “مجلس النواب يريد المضي بتشريع قانون الموازنة مع حلول العام المقبل وعدم التأخير اكثر بهذا الامر”.

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