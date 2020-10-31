نائب يطالب حكومة الكاظمي بيان موقفها بشأن دفع الرواتب

نائب يطالب حكومة الكاظمي بيان موقفها بشأن دفع الرواتب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالبت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت , السبت , الحكومة ببيان حقيقة موقفها بشان دفع رواتب الموظفين حيث تناقضت التصريحات الحكومية خلال الأيام السابقة , فيما اشارت ان القرض الذي طلبت الحكومة مصادقة البرلمان عليه هو كبير جدا .وقالت جودت في تصريح صحفي , ان ” ما صرح به المتحدث باسم الحكومة بشان تأمين رواتب الموظفين لنهاية العام الجاري يتناقض تماما مع ما أعلنته وزارة المالية في بيانها امس الجمعة بشان عدم وجود وفرة مالية ” .وأضافت ان ” التناقض الرسمي بين رئاسة الوزراء ووزارة المالية غير منطقي لكون وزارة المالية لم ترد في حينها عندما اعلن المتحدث باسم الحكومة بتامين رواتب اشهر السنة الجارية ” , مطالبة ” الحكومة ووزارة المالية اعلان توضيح رسمي بشان دفع الرواتب لهذا الشهر والاشهر المتبقية ” .وأشارت جودت ان ” مبلغ القرض الذي طلبت وزارة المالية موافقة البرلمان للمصادقة عليه كبير جدا وغير مبوب لجهة الاستفادة ” . 

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