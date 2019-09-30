نائب يطالب عبد المهدي برفع صور “الزعماء الايرانيين” من جميع ساحات وشوارع العراق

نائب يطالب عبد المهدي برفع صور “الزعماء الايرانيين” من جميع ساحات وشوارع العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أبدى النائب أحمد الجبوري، اليوم الاثنين، احترامه لقرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي برفع تمثال الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي في مدينة الموصل، داعياً في الوقت نفسه عبد المهدي إلى إصدار أمر برفع جميع صور “القادة الإيرانيين” من الموصل وبقية المحافظات.وكتب الجبوري في تغريدة على صفحته بموقع (تويتر): “السيد عادل عبد المهدي .. رئيس الوزراء العراقي المحترم. نحترم قرارك برفع تمثال عبدالوهاب الساعدي في الموصل .. ونطلب منك إصدار أمر برفع كل صور القادة الإيرانيين من الموصل وبقية المحافظات.. حفاظاً على السيادة والكرامة العراقية”.

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