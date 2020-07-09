بالوثيقة..نائب يطالب مجلس الوزراء بإيقاف قراره المتمثل بتجديد تراخيص شركات الهاتف النقال

بالوثيقة..نائب يطالب مجلس الوزراء بإيقاف قراره المتمثل بتجديد تراخيص شركات الهاتف النقال
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اوصى النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الخميس،مجلس الوزراء بإيقاف قراره المتمثل بتجديد تراخيص الهاتف النقال وذلك بسبب سوء الخدمة من قبل شركات الهاتف والمشاكل المتعلقة بالديون المترتبة بذمتها وارتفاع سعر الكلفة بالنسبة للاتصالات والانترنت.وجاءت مخاطبة النائب الاول بعد المطالبات الرسمية التي قدمت من قبل السيدات والسادة النواب في اللجان النيابية ” الاعلام والاتصالات ، والنزاهة والمالية “.فيما دعا مجلس الوزراء “لعرض الطلب على الوزراء للتراجع عن قرار التجديد لهذه الشركات واعلام مجلس النواب”.

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