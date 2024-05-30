نائب يطالب وزارة التعليم العالي بإعادة الزي الموحد لطلبة الجامعات

نائب يطالب وزارة التعليم العالي بإعادة الزي الموحد لطلبة الجامعات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تقدمت النائب في مجلس النواب علا عودة، بطلب الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باعادة الزي الموحد للطلبة في الجامعات كافة.وعزت عودة الطلب في كتابها للوزارة، الى “انتشار الزي غير المحتشم والمكياج الصارخ بكثرة في أوساط الطلبة ولمنع أية مظاهر مخالفة للآداب العامة ولجعل تركيز الطلبة على التعليم والدراسة أكثر من أي أمر آخر”.

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