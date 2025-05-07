نائب يعلن انسحابه من ائتلاف المالكي ويلتحق بائتلاف عمار

نائب يعلن انسحابه من ائتلاف المالكي ويلتحق بائتلاف عمار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب ثائر مخيف، اليوم الأربعاء، عن انسحابه من ائتلاف دولة القانون والتحاقه بكتلة “آراك”.وقال مخيف في حديث صحفي ، إنه “لقد انسحبت من ائتلاف دولة القانون، والتحقت بكتلة آراك المتحالفة مع ائتلاف إدارة الدولة بزعامة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم”.وأضاف أنه “لابد من أداء الدور الحقيقي للنائب لخدمة مواطنيه، ومن هذا المنطلق أعلنت انسحابي منذ مدة من دولة القانون، ونأمل أن نعمل على تقديم كل ما يسهم في تلبية حاجة مناطقنا”.

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