نائب يعلن انسحابه من تحالف السيادة لدكتاتورية القرار

نائب يعلن انسحابه من تحالف السيادة لدكتاتورية القرار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي عن انسحابه من تحالف السيادة لاسباب جوهرية تتعلق بالجانب السياسي واستحقاقات محافظة ديالى .وقال اننا عملنا في تحالف السيادة وكنا جاهدين في ان نكون  تحت راية واحدة موحدة سواء داخل تحالف السيادة او داخل محافظاتنا ، وكنا على اتم الالتزام لكي لايكون خلافا بين نواب ديالى للحفاظ على الاستحقاقات والمكتسبات ،ثقة منا بان وحدتنا ستنصف محافظتنا الجريحة ونستعيد حقوقها واستحقاقاتها .واشار الدهلكي الى : اننا نعتقد ان ابناء محافظة ديالى الصابرة الشامخة ادوا ما عليهم في انتخابات تشرين ٢١ ٢٠ كونهم حصدوا  ٨ نواب من مجموع 14 اي ما يعادل نسبة 60 ‎%‎ من عدد المقاعد المخصصة للمحافظة .واعرب الدهلكي في بيانه عن اسفه لعدم تقييم الجهود التي بذلت من اجل هذه المحافظة وعليه نعلنها بصراحة ان محافظة ديالى لم تنصف بل كان من يدعي الدفاع عن حقوقها من قادة السيادة اكثر قسوة” من منافسينا داخل وخارج المحافظة . وبناء على ماتقدم فأنني اعلن عن انسحابي من هذا التحالف وفقا للاسباب التالية :-
اولا” التفرد ودكتاتورية القرار السياسي داخل حزب تقدم الذي انعكس سلبا على قرارات تحالف السيادة.
ثانيا” سلب استحقاقات محافظة ديالى والزهد والتبرع باستحقاق السنة المكتسبة حسب التوازن منذ عشرات السنين من قبل المتفرد بالقرار .ثالثا” التنكيل بنواب محافظة ديالى واتهامهم بعدم التفاهم فيما بينهم لتظليل الراي العام لخلق مبرر في عدم انجاز مشاريع ستراتيجية تهم مصلحة المواطن ، علما نواب ديالى لم يختلفوا ولم يرشحوا شخص معين و اوكل الامر بالكامل لقادة التحالف.وكشف الدهلكي على انه سيقود مشروعا سياسيا وطنيا يضم نخبة سياسية وشخصيات مجتمعية نعمل من خلاله على اعادة استحقاقات محافظتنا التي سلبت حقوقها والنهوض بها بعيدا عن المزايدات والمناكفات السياسية المفتعلة .

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