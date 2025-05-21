نائب يعلن عن تقديم شكوى قضائية ضد حكومة السوداني بسبب عدم إرسالها موازنة 2025

نائب يعلن عن تقديم شكوى قضائية ضد حكومة السوداني بسبب عدم إرسالها موازنة 2025
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب زهير الفتلاوي،الاربعاء، تقديم شكوى رسمية لدى الادعاء العام ضد الحكومة التنفيذية بسبب عدم إرسال جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025 إلى مجلس النواب.وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن “تأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة تسبب بتأخير صرف مستحقات الموظفين من علاوات وترفيعات ونقل خدمات، ناهيك عن توقف أغلب المشاريع الخدمية وعدم دفع مستحقات الشركات المنفذة، ما ألحق ضرراً بالغاً بشريحة واسعة من المواطنين”.وأضاف أن “الشكوى جاءت حرصاً على مصالح أبناء الشعب وحقوقهم التي تتعرض للضياع بسبب هذا الإهمال، ونثق بالقضاء العراقي ونعلق عليه أملنا في استكمال الإجراءات القانونية بحق المتسببين بالضرر على المواطنين والمؤسسات الحكومية”.يُذكر أن عدم وصول جداول موازنة 2025 من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب له تداعيات سلبية على عمل الوزارات والحكومات المحلية والهيئات، ما يؤدي إلى تعطيل مشاريعها والاستحقاقات المالية.

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