آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
نائب:السوداني مستمر باهدار المال العراقي لصالح ولايته الثانية
عبد اللطيف:البرلمان الفاسد يخصص(17)مليار ديناراً لشراء سيارات لنوابه والعراق يعاني من أزمة مالية
(9) مليارات دولار قيمة الصادرات النفطية العراقية لكوريا الجنوبية في 2024
حقوق الإنسان في البصرة: أكثر من (40%) نسبة الفقر في المحافظة
انسحاب عضوان عربيان من مجلس محافظة كركوك
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
نائب:السوداني مستمر باهدار المال العراقي لصالح ولايته الثانية
(9) مليارات دولار قيمة الصادرات النفطية العراقية لكوريا الجنوبية في 2024
حقوق الإنسان في البصرة: أكثر من (40%) نسبة الفقر في المحافظة
نائب يعلن عن تقديم شكوى قضائية ضد حكومة السوداني بسبب عدم إرسالها موازنة 2025
نائب يطالب بفرض عقوبات قانونية صارمة على حكومة مسرور لتجاوزها على السلطة الاتحادية
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
نائب:السوداني مستمر باهدار المال العراقي لصالح ولايته الثانية
عبد اللطيف:البرلمان الفاسد يخصص(17)مليار ديناراً لشراء سيارات لنوابه والعراق يعاني من أزمة مالية
حقوق الإنسان في البصرة: أكثر من (40%) نسبة الفقر في المحافظة
نائب:موت ميناء الفاو الكبير واقتصاد العراق بسبب التجاوز الكويتي على سيادة البلاد
حركة اقتدار:العراق فقد دوره الإقليمي والدولي بسبب ضعف حكومة السوداني
-
- اذاعة INN