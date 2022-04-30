نائب يعلن عن قرب استضافة وزير النفط

نائب يعلن عن قرب استضافة وزير النفط
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب احمد طه، السبت، عن قرب استضافة وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل لمناقشة بعض التفاصيل التي تخص عمل الوزارة، خصوصاً في ظل استمراره بإدارة عمل شركة النفط الوطنية وان الحديث عن بديل له لم يتم مناقشته إلى الآن.وقال طه في تصريح  صحفي، إن “الاستضافة لعبد الجبار ستكون بصفته وزيرا للنفط اما مسألة استمراره في إدارة النفط الوطنية فمعلوماتنا تقول لازال يدير الشركة والأمر لم يحسم بشأن ابعاده كون الموضوع فيه جنبة قانونية، وعليه فموضوع استمراره او من بديله في إدارة الشركة لم يناقش إلى الآن في الاروقة السياسية”.وأضاف اننا “نريد استضافته في البرلمان للحديث عن عدد من الأمور التي تخدم المواطن “.هذا وصوت البرلمان الحالي بوقت سابق على إقالة رئيس شركة النفط الوطنية إحسان عبد الجبار اسماعيل من منصبه مديرا للشركة فيما لم يتخذ اي قرار من الحكومة بإيجاد البديل.

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