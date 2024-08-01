نائب يقترح بتكليف رئيس الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات محافظا لكركوك

نائب يقترح بتكليف رئيس الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات محافظا لكركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى رئيس الكتلة التركمانية الموحدة النائب ارشد الصالحي ، مقترحا الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتكليف رئيس الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات، أحمد الفتلاوي، بمنصب المحافظ بشكل مؤقت . وقال الصالحي في حديث متلفز  ، انه قدّم مقترحا الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، للاسراع بتشكيل حكومة كركوك المحلية ، بتكليف رئيس الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات، أحمد الفتلاوي، بمنصب المحافظ مؤقتا لحين الاتفاق وحسم قضية تشكيل حكومة كركوك المحلية. واضاف الصالحي ان ” مقترحه هذا من شأنه حل قضية رواتب موظفي ديوان محافظة كركوك، بعد المناشدة التي أطلقوها لحل قضية رواتبهم” .يذكر ان رواتب للموظفين في ديوان محافظة كركوك ورئاسة مجلس المحافظة تعاني من وجود أزمة في ضل خلو منصب المحافظ بالاصالة .

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