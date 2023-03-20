نائب يقدم طعنا أمام المحكمة الاتحادية في دستورية صلاحيات الحلبوسي

نائب يقدم طعنا أمام المحكمة الاتحادية في دستورية صلاحيات الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، اليوم الاثنين، تقديمه طعناً أمام المحكمة الاتحادية العليا في دستورية صلاحيات رئيس المجلس (محمد الحلبوسي) في “مناقلة” النواب بين اللجان.وكتب خشان، على صفحته في موقع فيسبوك، “طعنّا اليوم أمام المحكمة الاتحادية العليا في دستورية المادة 73 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تمنح رئيس المجلس صلاحية “مناقلة” النواب، على حد تعبير هذه المادة، بين اللجان كالأشياء، دون أن تراعي رغبة النائب ولا اختصاصه ولا خبرته”.

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