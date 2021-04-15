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بالوثيقة..مفوضية الانتخابات تعلن عن آخر إحصائية لموقف الأحزاب والتحالفات السياسية المسجلة
تركيا تتوعد بالرد على الهجوم الصاروخي الذي استهدف معسكرها في بعشيقة
نائب يكشف عن حراك نيابي لتغيير 3 فقرات في قانون الانتخابات
المنافذ الحدودية تعلن عن بدء المباحثات في فتح منفذ جميمة مع السعودية
الإقاليم النيابية:المحكمة الاتحادية ستنظر بقرار إلغاء مجالس المحافظات
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المنافذ الحدودية تعلن عن بدء المباحثات في فتح منفذ جميمة مع السعودية
كتلة النهج الوطني تقدم مقترحاتها للقضاء على الفساد
السكك العراقية:حكومة الكاظمي لن تستطيع إيقاف الربط السككي مع إيران لأنه بأمر خامئني!
المالية النيابية:استعداد حكومي لإعداد موازنة تكميلية
حزب العدل الكردستاني:استمرار حكومة الإقليم باستقطاع رواتب موظفيها مخالفة قانونية
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زيدان يعرب عن سعادته بتأهل فريقه إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا
اليوم..ختام مباريات اياب الدور الربع النهائي لدوري أبطال اوروبا
العراق يحصد 14 وساما في بطولة الجائزة الكبرى الآسيوية
نادي الكهرباء يعلن عن تسمية أحمد صلاح مدرباً لفريق كرة القدم
الهيئة التطبيعية تعلن عن قرب تعاقدها مع مدرب هولندي
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شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
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- متابعات خاصة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
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