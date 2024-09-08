نائب يكشف عن “سرقة العصر” بمبلغ (22) مليار دولار من قبل وزارة النقل

نائب يكشف عن “سرقة العصر” بمبلغ (22) مليار دولار من قبل وزارة النقل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد النائب ياسر الحسيني، الاحد، عقد تطوير خطوط سكك الحديد الموقع من قبل وزارة النقل بمثابة “سرقة العصر” في العراق. وقال الحسينس في تصريح صحفي، ان “الحكومة العراقية ستعطي الشركة المنفذة للمشروع 22 مليار دولار بالإضافة الى النفط او احد الموارد الطبيعية لإنشاء عربات من الحديد فقط” مبينا ان “وزارة النقل اوكلت ذات الشركة المنفذة لتشغيله لمدة 43 سنة وهذه كارثة”. واضاف ان “هذا العقد سيرهن سكك الحديد بيد القطاع الخاص وسيحلق الضرر بهذا القطاع بصورة كبيرة فضلا عن خسارة العراق العديد الاموال وبنسبة قد تصل الى 90 بالمئة” واصفا “هذه السرقة بسرقة العصر في العراق”. وبين ان “فساد هذه صفقة قد تعاون عليها سراق القرن وسراق العصر وتضافرت جهودهم لرهن مقدرات البلد بهكذا طريقة” لافتا الى ان “العمل المتوقع تنفيذه بموجب هذا العقد يتضمن 700 كيلومتر فقط”. واكمل: “لا يمكن لوزير التوقيع على هكذا مبالغ كبيرة وبالتالي يتم وضع ألف علامة استفهام عن ما يجري في ادارة اموال الدولة”. وأثار رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون الرأي العام بإعلانه اكتشاف هدر للأموال ضمن سرقة القرن في عقد تطوير السكك الحديد بقيمة 18 مليار دولار فيما وصف برلمانيون هذا العقد وبالمذل وغير القانوني. يذكر ان وزارة النقل من حصة منظمة بدر الإيرانية .

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