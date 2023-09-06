نائب يكشف عن فساد محافظ النجف القيادي في التيار الصدري

نائب يكشف عن فساد محافظ النجف القيادي في التيار الصدري
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب احمد الشرماني ،الاربعاء،من محافظ النجف القيادي في التيار الصدري بالكشف عن مليارات الدنانير التي صرفت للمحافظة بمناسبة الأربعينية دون وجود أي ظواهرها على الأرض ، وطلب النائب هو الكشف عن فساد المحافظ وفق الوثيقة أدناه ...

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