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القضاء يصدر توجيها يخص النساء المرشحات للانتخابات
وزير الموارد المائية المصري يبحث في بغداد التعاون المشترك في إدارة المياه
نائب يكشف فساد في محطة صلاح الدين الحرارية
حزب تركمان إيلي يخشى تكرار سيناريو انتخابات 2018 في الانتخابات المقبلة
مصدر:الفياض يوعز لمنتسبي الحشد بشراء البطاقات الانتخابية “العمّية” لغرض التزوير
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وزير الموارد المائية المصري يبحث في بغداد التعاون المشترك في إدارة المياه
نائب يكشف فساد في محطة صلاح الدين الحرارية
نائب يسأل الحكومة:لماذا الاقتراض ؟..والعراق لديه فائض مالي يفوق الـ40 مليار دولار
المالية النيابية:موازنة 2022 من مسؤولية مجلس النواب الجديد
العراق يتراجع مرتبة واحدة ضمن احتياطيات العالم بالذهب
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الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
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حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
التزوير وانعدام الشفافية وفساد القضاء من عوامل تهديد مصداقية الانتخابات القادمة
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