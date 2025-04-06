نائب ينتقد إدراج القوانين الجدلية على جدول الأعمال البرلمانية

نائب ينتقد إدراج القوانين الجدلية على جدول الأعمال البرلمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب عن كتلة “إشراقة كانون”، باسم الغرابي، اليوم الأحد، استمرار إدراج القوانين الجدلية على جدول أعمال البرلمان، محذرًا من أن ذلك يؤدي إلى تعطيل جلسات البرلمان.وقال الغرابي في تصريح  صحفي، إن “بعض الكتل السياسية تروج لقوانين معينة لأغراض انتخابية، مما يعرقل التشريعات المهمة التي يحتاجها المواطن والحكومة”.وشدد على “ضرورة تجنب إدراج القوانين الجدلية في جدول الأعمال لضمان استمرارية انعقاد الجلسات البرلمانية وتمرير القوانين الضرورية”.وأشار الغرابي الى ان “ادراج القوانين الجدلية على جدول اعمال مجلس النواب دون التوافق عليها مسبقا سيواصل تعطيل عقد الجلسات”.

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