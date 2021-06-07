نائب ينتقد الحكومة لعدم معالجتها اثار ارتفاع سعر الدولار

نائب ينتقد الحكومة لعدم معالجتها اثار ارتفاع سعر الدولار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت، اليوم الإثنين، الحكومة العراقية، مشيرة الى افتقادها أي خطة لمعالجة استمرار ارتفاع سعر الدولار.وقالت جودت في حديث صحفي، إن “الحكومة وبمباركة الكتل السياسية تولت مهمة رفع سعر الدولار مقابل الدينار ما ادى إلى ارتفاع اسعار المواد الغذائية والبضائع والذي انعكس سلبا على الطبقات الفقيرة واصحاب الدخل المحدود”.وأضافت، أن “الحكومة لا ترى في ارتفاع سعر الدولار اي مشكلة لذلك لا تسعى لإيجاد الحلول “مشيرة مطالبتها بـ “استجواب وزير المالية ومدير البنك المركزي”.وتابعت، أن “الحكومة اعتمدت في زيادة وارداتها على الطبقات الفقيرة والبسطاء من خلال رفع سعر الدولار ، في حين أن واجب الحكومات الحقيقية توفير فرص العمل للعاطلين وتهيئة الخدمات ومقومات الحياة وليس محاربة الشعب اقتصادياً”.وأشارت إلى، أن “رفع سعر الدولار لم يؤدي غاياته، فالحكومة لم تنفذ وعدها بتشجيع الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل بل حصل العكس تماما”.ولفتت إلى أن “الحكومة حاولت استنساخ التجربة التركية حينما رفعت سعر الدولار، وحققت الانتعاش للصناعة المحلية”.

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