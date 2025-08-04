نائب ينتقد السوداني في تأخير صرف رواتب المتقاعدين

نائب ينتقد السوداني في تأخير صرف رواتب المتقاعدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب رئيس تحالف العزم في ديالى النائب رعد الدهلكي، الاثنين، عن قلقه البالغ إزاء تأخير صرف رواتب المتقاعدين، معتبراً ذلك تلاعباً بحقوق شريحة مضحية ومنهكة، وانتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان التي يكفلها الدستور العراقي.وأكد الدهلكي، في بيان ، أن “الحكومة تتحمل مسؤولية هذا التأخير”، محذراً من أي محاولات للتلاعب بحقوق المتقاعدين المشروعة”.وطالب الدهلكي، ومن منطلق المسؤولية الأخلاقية والقانونية، بوضع آلية واضحة ومحددة لضمان صرف رواتب المتقاعدين في موعد ثابت ومعلوم للجميع”، مشدداً على أن “أي تأخير في صرفها يؤثر بشكل مباشر على حياتهم وحياة المواطنين”، مؤكداً في الوقت نفسه عدم الوقوف مكتوفي الأيدي تجاه هذا الأمر”.

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