نائب ينفي استجواب وزيرة المالية من قبل البرلمان

نائب ينفي استجواب وزيرة المالية من قبل البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  قال  النائب امير المعموري ،الثلاثاء، إن “عدداً من النواب جمعوا تواقيع رسمية لتقديم سؤال شفهي داخل قبة البرلمان موجّه إلى وزيرة المالية، يتناول عدّة محاور مهمة، أبرزها تأخر إرسال جداول الموازنة رغم دخول شهر آب، وتأخير الصرف والتمويل، خاصة ما يتعلّق برواتب المتقاعدين، إضافة إلى الإجراءات المتّبعة لتأمين المرتبات العامة”.وأشار إلى أن “الطلب المقرون بالتواقيع سُلّم بشكل رسمي إلى رئاسة مجلس النواب”، مبيناً أن “الأمر لا يندرج ضمن خانة الاستجواب، بل يُعدّ إجراءً رقابيًا مشروعًا يهدف لطرح أسئلة محددة بشأن ملفات مالية تتعلّق بحقوق المواطنين”.وأكد المعموري أن “جلسة الاستضافة المرتقبة ستتناول أيضًا ملفات تمويل الموازنة التشغيلية، إطلاق العلاوات والترفيعات والنقل، وقضايا مالية أخرى”، مشدداً على أن “السؤال الشفهي جاء وفق الأطر الدستورية، ويحظى بدعم واسع من النواب”.

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