نائب ينفي تأجيل الانتخابات

نائب ينفي تأجيل الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، محمد الزيادي، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها المحدد دون أي تأخير، نافياً صحة الشائعات التي تتحدث عن احتمال تأجيلها، ومشيرًا إلى أن هذه الأحاديث تهدف إلى التشويش لأغراض انتخابية ضيقة.وقال الزيادي في حديث صحفي، إن “مفوضية الانتخابات تعمل ضمن توقيتات دقيقة وخطة واضحة لكل مراحل العملية الانتخابية، وسط متابعة دقيقة من أغلب الكتل السياسية”، مبينًا أن الاستعدادات جارية على قدم وساق دون وجود أية عوائق فنية أو لوجستية.وأضاف أن “جميع الكتل بدأت مبكرًا بالتحضير لخوض التنافس الانتخابي”، لافتًا إلى أن “ما يُشاع عن تأجيل الانتخابات لا يمت للواقع بصلة، بل يأتي في سياق محاولات التشويش والتأثير على المزاج الانتخابي لأهداف معينة”.ووصف الزيادي الانتخابات المقبلة بأنها “تمثل أهم حدث سياسي مرتقب في العراق، لأنها تجسد مبدأ التداول السلمي للسلطة وترسخ المسار الديمقراطي بكل شفافية”.

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