نائب ينفي وجود اتفاق سني شيعي لتمرير الموازنة

نائب ينفي وجود اتفاق سني شيعي لتمرير الموازنة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن اتحاد القوى أحمد الجبوري، الخميس، خلو مجلس النواب من معظم الاعضاء بسبب سفرهم إلى محافظاتهم ومناطقهم الانتخابية، مشيرا إلى وجود حراك بين كتلته والتحالف الوطني لإكمال النصاب القانوني وعقد جلسة.وقال الجبوري في تصريح صحفي له اليوم:، إنه “لا يوجد هناك نواب داخل مجلس النواب من اجل عقد جلسة لأن معظمهم في المحافظات ومناطقهم الانتخابية”، مرجحا “عدم عقد جلسة اليوم”.ونفى الجبوري “وجود اتفاقات بين التحالف الوطني واتحاد القوى بشأن قانون الموازنة”، مؤكدا أن “التحالفين يسعيان حاليا من اجل اكمال النصاب وعقد جلسة”.وكان النائب عن التحالف الوطني منصور البعيجي كشف في تصريح سابق ، عن موافقة رئاسة مجلس النواب على بث جلسة اليوم على الهواء مباشرة, مبينا ان اتحاد القوى والتحالف الوطني اتفقا على الحضور واكمال النصاب لغرض التصويت على الموازنة اليوم الخميس.

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