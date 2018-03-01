نائب ينفي وجود اتفاق سني شيعي لتمرير الموازنة

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بيره:لقاءنا مع المراجع الشيعة لإذابة الجليد بين بغداد وأربيل
القانونية النيابية:قانون الأحزاب سيطبق خلال الانتخابات المقبلة
مصدر:(500) ألف برميل نفط يوميا يهرب إلى إيران بأشراف حزب الاتحاد الوطني
مصدر:معصوم والعبادي والجبوري “اتفقوا”على تمرير موازنة 2018
الجبهة التركمانية:اطراف كردية تسعى لافشال انتخابات كركوك
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اللقاء العراقي السعودي على استاد البصرة تأكيدا لتعزيز الأخوة بين البلدين
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفض الحضور لمبارة العراق- السعودية في البصرة
همام طارق أفضل لاعب في مباراة القوة الجوية مع السويق العماني
شنيشل:فريق السويق العماني من الفرق الصعبة
الأولمبية الدولية تنهي آمال الرياضيين الروس في حفل ختام دورة الألعاب الشتوية
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